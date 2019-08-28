Küresel piyasalar yön arayışında
Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.
28.08.2019 09:35
Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.
Kaynak: Dunya.com