Küresel Piyasalar Yön Arayışında

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı sonlandırdığını açıklamasının ardından karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam saatlerinde, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran ekonomik yaptırımlarının en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Açıklamada, "İran'ın nükleer silaha sahip olma çabasına yardım eden herhangi bir ülke, güçlü bir şekilde yaptırıma uğrayacak. Amerika, nükleer şantajın rehinesi olmayacak" ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Tahran rejiminin, bölgede terör unsurlarına yardım ettiğini ve anlaşmadan elde ettiği kazanımları nükleer ve askeri programlara yatırdığını savundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ilk tepkiler ise ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden endişe duyulduğu yönünde oldu.

Petrol fiyatları, Trump'ın açıklamasının ardından gün içindeki kayıplarının tamamını telafi ederek tekrar yükselişe geçti ve bugün Asya piyasalarında 76,73 dolarla Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi de yükseliş eğilimini sürdürerek 93,3 ile yılın zirvesine çıktı.

ABD pay piyasalarında, söz konusu gelişmelerle dün yatay bir seyir izlenirken, Avrupa borsaları ise İtalya'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. İtalya'da, genel seçimlerin ardından henüz bir hükümet kurulamamış olması ülke ekonomisine ilişkin endişeleri de artırıyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi, diğer borsalardan negatif ayrışarak günü yüzde 1,64 değer kaybıyla tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 düşüş kaydetti.

Trump'ın kararının ardından artan jeopolitik risklerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da devam eden satış baskısı, BIST 100 endeksinin yüzde 1,49 değer kaybederek 99.364 puanla 20 Haziran 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirmesine neden oldu. Dolar/TL ise dün Trump'ın açıklamaları sonrasında yükselişini hızlandırarak bu sabah 4,36 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul yönetimi, nisan ayının başından beri borsada etkili olan düşüş eğiliminin ardından dün açığa satış emir iletimi ile ilgili düzenlemeye gitti. Borsa İstanbul, dün akşamki açıklamasında, yukarı adım kuralının 2 ay süreyle BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Analistler, açığa satış emir iletiminde yapılan düzenlemenin pay piyasalarının üzerindeki ekstra satış baskısını azaltabileceğini, fiyatlama davranışları üzerinde ise genel bir etkisinin olmayacağını belirtti.

Trump'ın açıklamaları sonrası konuyla ilgili gelişmelerin gündemi meşgul edeceğine işaret eden analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verisinin de izleneceğini kaydetti. Analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında emsallerine göre çok ucuzladığını, dolayısıyla gelmesi muhtemel tepki alımlarının, uluslararası piyasalardaki risk iştahında önemli bir bozulma olmaması durumunda etkisini artırabileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı ÜFE

17.00 ABD, mart ayı toptan eşya stokları