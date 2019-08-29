Küresel piyasalar yoğunlaşan veri takvimine odaklandı

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

29.08.2019 09:20
Küresel piyasalar yoğunlaşan veri takvimine odaklandı

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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