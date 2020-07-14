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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ABD-Çin geriliminin tırmanması risk iştahının azalmasını beraberinde getirirken, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta...

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
14.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:15

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ABD-Çin geriliminin tırmanması risk iştahının azalmasını beraberinde getirirken, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 13 milyonu aşarken, salgından en fazla etkilenen ABD'de hastalığa yakalanan kişi sayısı 3,5 milyona dayandı. ABD'de vaka sayılarının salgında ikinci dalga endişelerini artırması sonrası, dün Kaliforniya'da restoran, bar ve sinema salonu gibi işletmelerde kapalı mekan faaliyetlerinin durdurulması talimatı verildi.

Jeopolitik tarafta giderek tırmanan ABD ile Çin gerilimi de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Çin, dün ABD'li Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'un da aralarında bulunduğu ABD'li 4 yetkiliye, Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Huawei'yi İngiltere'nin 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendirdiği ve kararın bugün gerçekleştirilecek İngiltere Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklanacağı haberleri basına yansıdı.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün güne pozitif başlayan endeksler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerle kapanışa yakın kazançlarının tamamını sildi. S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,13 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı artışla günü yataya yakın tamamladı. Dolar endeksi dün 96,2-96,7 bandında hareket etmesinin ardından bugün de 96,6 seviyelerinde yatay seyrediyor. Risk iştahı azalan yatırımcıların tahvil piyasasına talebinin artmasıyla dün yüzde 0,625 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün de yüzde 0,61 sınırına indi.

Avrupa tarafında, Kaliforniya'da normalleşme sürecinden geri adım atılmasından önce kapanan pay piyasalarında Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserliğin fiyatlandığı görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 1,33'lük, Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 1,32'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 1,73'lük yükseliş yaşanırken, avro/dolar paritesi dün 1,1375 seviyesini test etmesinin ardından bugün 1,1340 civarında yatay seyrediyor.

ABD borsalarındaki negatif havayı devralan Asya tarafında, bugün Çin'de dış ticaret dengesinin 46,4 milyar dolarla beklentilerin altında kalmasının ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün açıklanan sanayi üretimi verilerinin aylık bazda dipten dönüşe işaret etmesi ve cari açığın beklentilere yakın gerçekleşmesinin ardından günü yüzde 3,13 artışla 118.398,67 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandında hareket etmeye devam ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Buna karşın ülkelerin normalleşme süreci kapsamında gevşetilen Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanmaya nasıl yansıyacağının tartışılmaya başlandığına işaret eden analistler, ABD-Çin kaynaklı haber akışının da risk algısına yön verdiğini ifade etti.

Analistler bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı tarım ürünleri ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı sanayi üretimi

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW Beklenti Anketi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ZEW Beklenti Anketi

15.30 ABD, haziran ayı TÜFE

Kaynak: AA

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