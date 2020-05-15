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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasaların, dün artan oynaklıkla karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
15.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:08

Küresel piyasaların, dün artan oynaklıkla karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçerken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini kaldırma konusunda cesaretlendiriyor. Ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliği fiyatlamaya çalışan piyasalarda ise, salgında ikinci dalga yaşanabileceği endişelerinin volatiliteyi artırdığı görülüyor.

Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de, kayıtlı hasta sayısı 1,5 milyona yaklaşsa da, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

Bu gelişmelere karşın, hafta başından itibaren düşüş eğiliminde hareket eden New York borsasında dün alımların güçlenmesi dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,62, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

ABD borsalarında alımların etkisini artırmasından önce kapanan Avrupa pay piyasalarında ise satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,95, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Sterlin ve avro ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü "negatif faizi bir araç olarak düşünmüyoruz" açıklaması sonrası dolar karşısındaki düşüş eğilimini sürdürüyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in altını test etmesi sonrası bu seviyenin hemen üzerinde tutunmaya çalışırken, sterlin/dolar paritesi de 1,22 sınırına geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksi yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede perakende satışlar ise nisanda tahminler doğrultusunda yüzde 7,5 geriledi. Verilerin ardından Asya borsalarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,8 azalışla 6,9225'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,90'ın altını gördü. Dolar/TL şu dakikalarda 6,9070 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de 6,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi

11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

14.30 Türkiye, mayıs ayı TCMB Beklenti Anketi

15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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