Küresel Piyasalar Yoğun Veri Gündemine Odaklandı

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'nin 50 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi uygulayacağı Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran'da, bu ülkeye yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran'da açıklanacağı haberi ticaret savaşı endişelerini artırırken, azalan risk iştahı yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü enstrümanlara yönelmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini devam ettirerek yüzde 2,76'ya kadar gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Dolar endeksi ise artan küresel taleple yüzde 0,7 değer kazanarak 95'in üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, ABD'nin ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergisi uygulamasının, Almanya'ya 5 milyar avroya mal olabileceği yorumları ve Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi'nin, mayısta Nisan 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkması, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin devam ettiği ortamda pay piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, İtalya pay piyasasındaki düşüş yüzde 3'e yaklaştı.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımları sonrası Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrıştığı ve dolar karşısındaki yükselişinin devam ettirdiği görülürken, BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle dün yüzde 1,33 değer kaybederek 105.113 puandan kapandı. Dün 4,5458'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, dolar/TL'nin 4,60'ın altında kaldığı sürece 4,40 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

BIST 100 endeksinde 105.000 ve 103.400 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, ABD'de tahvil faizlerinin, küresel risk iştahı hakkında ipucu vermesi nedeniyle yatırımcıların takibinde olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, 1. çeyrek GSHY ve PCE fiyat endeksi

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret açığı