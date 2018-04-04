Küresel Piyasalar Yoğun Veri Akışına Odaklandı

Küresel piyasalar, "ticaret savaşlarına" ilişkin açıklama ve gelişmelerle dalgalı bir seyir izlerken, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve "ticaret savaşlarını" kızıştıracak adımlar, piyasaların en önemli gündemi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ABD'nin, Çin'in teknoloji ürünlerine uygulayacağı yeni vergi tarifesi öne çıkarken, Çin'den de misilleme adımı gelmesi bekleniyor. Trump, e-ticaret devi Amazon'a yönelik eleştirilerini dün de sürdürürken, Amazon'a yaptırım uygulanmayacağına ilişkin kulis haberler pay piyasalarının toparlanmasına neden oldu. Trump, Suriye ile ilgili açıklamasında da "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi dün yüzde 0,16 artışla 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,65, S&P 500 endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün 4 günlük resmi tatil sonrası açılan pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak beklentiler seviyesinde olmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya ve Çin'de açıklanan hizmet sektörü PMI verilerinin martta önceki aya göre gerilemesine karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, dün döviz kurlarının yükseliş eğilimini devam ettirmesine karşın Borsa İstanbul'da sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13 artışla 114.594 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,43 yükselişle 3,9897'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,9930'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştireceği "Suriye" konulu zirvenin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Trump'ın ve Çin'den gelebilecek açıklamalar ile yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesinde bugün ADP özel sektör istihdamı verisinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik

14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru

15.15 ABD, ADP mart ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat dışı endeksi

17.00 ABD, şubat ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri ve fabrika satışları