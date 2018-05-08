Küresel Piyasalar Yoğun Haber ve Veri Gündemine Odaklandı

Küresel piyasalar dün genel olarak pozitif seyrini devam ettirirken, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD'de dün pay piyasaları yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar endeksi 93 sınırına çıkarak yılın zirvesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın, İran ile nükleer enerji anlaşmasına ilişkin kararını bu akşam açıklayacağını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın saat 10.15'te yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, avronun değer kaybından destek bulan pay piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi, 28 Aralık 2017'den bu yana ilk kez 1,19'un altına gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Bugün Almanya'da açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması sonrası paritenin toparlanabileceğini belirten analistler, kurlardaki hareketliliklerin pay piyasalarının yönü üzerinde de belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan ithalat ve ihracat verilerinin beklentileri aşması ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde ise artan petrol fiyatları ve döviz kurlarının pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğu görüldü. Brent petrolün varil fiyatı, dün 76,31 dolar ile Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar/TL ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürmesinin ardından gerilediği 4,23 seviyelerinde tutunamadı ve tekrar yükselişe geçti. TCMB tarafından, ROM kapsamında yapılan değişiklikle yaklaşık 6,4 milyar liralık likiditenin piyasadan çekileceği, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık dövizin de bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.

BIST 100 endeksi, dün 100.599 puanla 9 Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,69 değer kaybıyla 100.866 puandan tamamladı. Dün 4,2681'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,2660 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da pay piyasalarının gerek TL bazında gerekse dolar bazında emsallerine göre önemli ölçüde iskontolu işlem gördüğüne dikkati çekerek, gelmesi muhtemel tepki alımlarının gücünün kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Petrol fiyatları ve kurların seyrinin takip edilmesi gerektiğini belirten analistler, endeksin 100.000 seviyesinin destek, 103.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.15 Fed Başkanı Powell'ın konuşması

13.00 ABD, nisan ayı küçük işletmeler iyimserlik endeksi

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı

17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi