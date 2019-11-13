Küresel piyasalar yoğun gündeme odaklandı
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlara odaklanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinden gelecek haberler takip edilecek.
13.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:23
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlara odaklanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinden gelecek haberler takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com