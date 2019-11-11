Küresel piyasalar yeni haftada yoğun gündeme odaklandı

11.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:27

Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri azaltması ile pozitif seyrederken, bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber akışı takip edilecek.