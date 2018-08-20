Küresel Piyasalar – Wall Street Yükselişle Açıldı

– Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri sürerken, Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ardından Avrupa borsaları yükselişte.

Dolar endeksi bir yıldan fazla bir sürenin zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.04 artışla 96.13 düzeyine geri dönerken, euro/dolar paritesi günlük yüzde 0.03 düşüşle 1.1334 düzeyine geriledi.

WALL STREET – Endeksler, yatırımcıların büyük kurumsal satın alma işlemleri etkisiyle yükseldi

Dow Jones yüzde 0.39,

S&P 500 yüzde 0.14,

Russel 2000 yüzde 0.37 yükselirken,

Nasdaq yüzde 0.18 düştü,

AVRUPA – Avrupa'da da endeksler ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesi ve ÜFE verisiyle yükseldi.

ALMANYA Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz'da beklentiyi karşıladı ve yüzde 3.0 olarak gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ayrıca aylık ÜFE ise Temmuz'da Haziran ayına göre yüzde 0.2 arttı.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 1.30,

FTSE yüzde 0.51,

CAC yüzde 0.91,

FTSE MIB yüzde 0.28 yükseldi.

ASYA - ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yatırımcılar üzerindeki etkisiyle paralel seyretti.

Nikkei yüzde 0.32 düşerken,

HSI yüzde 1.11,

KOSPI ise yüzde 0.04,

Shanghai yüzde 1.11 arttı.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.82 artışla varil başına 72.42 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.30 artışla 66.11 dolardan işlem görüyor. - İstanbul