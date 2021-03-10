KÜRESEL PİYASALAR-Wall Street teknoloji hisseleriyle yükseldi

ABD'nin önde gelen borsaları, yükselen Hazine getirisinin tetiklediği sert bir düzeltmenin ardından, teknoloji sektörü şirketleri hisselerinin öncülüğünde, haftanın ilk günündeki kayıplarını telafi ederek, Salı günü kazançla kapadı.

ABD'nin önde gelen borsaları, yükselen Hazine getirisinin tetiklediği sert bir düzeltmenin ardından, teknoloji sektörü şirketleri hisselerinin öncülüğünde, haftanın ilk günündeki kayıplarını telafi ederek, Salı günü kazançla kapadı. Bu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones Endeksi de, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'ne ulaştı ve Çarşamba günü oylanması planlanıyor. Beyaz Saray kıdemli danışmanı Bharat Ramamurti günün erken saatlerinde, yönetimin yardım paketinin oylanması öncesinde, enflasyonun da "dikkatle" izlediğine dikkat çekti.

Kapanışta, Intel Corp hisselerinin yüzde 4.71'lik yükselmesiyle, Dow Jones yüzde 0.10 yükseldi. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 19.64 sıçradığı seansı, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 4.03 kazandı ve S&P 500 Endeksi yüzde 1.42 artıda kapattı. Dolar karşısında yatay işlem gören euro da, 1.19001 dolardaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı