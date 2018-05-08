Küresel Piyasalar – Wall Street'te Endeksler Trump Kararı Öncesi Düşüşle Açıldı

– Küresel petrol fiyatlarının 70 doların üzerinden tekrar gerilemesinin ardından Asya borsaları yükselişle kapanırken, Avrupa borsalarının ardından Wall Street'te de endeksler ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmaya ilişkin kararı (TSİ 21: 00) öncesinde düşüşte.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı beklentisini güçlendiren güçlü ekonomik verilerle dolar endeksi 2018'in yeni zirvelerine yükseldi.

ABD - ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam ve ücretlerinin beklentilerin altında gelmesi, piyasaların ABD ekonomisine olan güveni zedelemedi. Fed'in bu yıl faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle dolar güçlü seyrini sürdürüyor ve 2018 zirvesine tekrar yaklaştı.

Avrupa ekonomilerinden gelen zayıf verilerle baskılanan euro ile birlikte parite 1.19 barajının da altına inerek 1.1839'a kadar geriledi. Dolar endeksi ise ABD ekonomisinden gelen veriler ve jeopolitik gelişmelerle 93.02'ye kadar yükseldi.

Dolar dolar endeksi yüzde 0.48 yükselişle 93.04 düzeyine yükseldi



10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.018 artışla 2.968 düzeyine geriledi



Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.17 değer kazandı ve tekrar 109.00 düzeyinin üzerine çıkarak 109.26 yen seviyesine geldi.



Euro/dolar paritesi dolardaki artışa ve eurodaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.65 düşüşle 1.1842 düzeyine geriledi.

İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin olarak Avrupa'daki müttefiklerine 12 Mayıs'a kadar süre veren ABD Başkanı Donald Trump'a odaklanan küresel piyasalarda gözler, Başkan'ın bugün (TSİ 2100) yapması beklenen açıklamaya çevrildi. Trump'ın İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini ilan etmesi durumunda, piyasalarda risk algısını artması, petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.

Dow Jones yüzde 0.20 düşüşle 24,307.87 puana,



S&P 500 yüzde 0.25 düşüşle 2,665.60 puana,



Nasdaq yüzde 0.27 düşüşle 7,242.63 puana yükseldi.

AVRUPA – Trump'ın kararı öncesi sabah açılışta hafif yükselen Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.46 düşüşle 12,888.02 puana gerilerken,



FTSE 'Banka Tatili'nin ardından yüzde 0.09 yükseldi.



CAC yüzde 0.34 düşüşle 5,512.51 puana,



FTSE MIB ise yüzde 1.68 düşüşle 24,132.13 puana geriledi.

Almanya'dan gelen beklenenin altında fabrika siparişleri euroyu aşağı yönlü baskıladı. Dün de Nisan Perakende PMI, Euro Bölgesi için Mart'taki 50.1 düzeyinden 48.6'ya gerilerken, bu 17 ayın en sert aylık düşüşüne işaret etmişti.

Birleşik Krallık'tan bu hafta sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın ise faiz kararı var.

ASYA – Trump'ın kararı öncesi Asya borsaları yükselişlerle kapandı.

Japonya'da Nikkei yğzde 0.18 artışla 22,508.69 puandan,



Shanghai yüzde 0.80 artışla 3,161.60 puandan,



HSI yüzde 1.36 artışla 30,402.81 puandan kapanırken,



Güney Kore'de KOSPI, yüzde 0.47 düşüşle 2,449.81 puandan kapandı. - İstanbul