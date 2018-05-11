Küresel Piyasalar – Wall Street Hafif Yükselişle Açıldı, Dolar Endeksi Düşüşte

– ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle yükselen petrol fiyatları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizleri sabit tutma kararı ve ABD ekonomisinden gelen beklenenin altında enflasyon verileri sonrası dolar 2018 zirvelerinden uzaklaştı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının ardından Wall Street hafif yükselişle açıldı.

ABD - Küresel piyasalarda çok veri olmayan haftanın son işlem gününde, ABD ithalat fiyatlarının beklenenin altında bir artış kaydetti. ECB Başkanı Mario Draghi'nin "Mali sistemi daha istikrarlı yapacak politikalara ihtiyacımız var" uyarısının ardından Wall Street'te;

- Dow Jones yüzde 0.39 artışla 24,836.33 puana,

- S&P 500 yüzde 0.22 artışla 2,729.09 puana,

- Nasdaq yüzde 0.03 artışla 7,406.85 puana yükseldi.

Dolar endeksi tekrar indiği 93.00 düzeyinin altında kayıplarını genişleterek yüzde 0.30 kayıpla 92.44 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki düşüşe bağlı yüzde 0.29 artışla 1.1950 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif bir artışla 2.975 düzeyine yükseldi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.07 değer kaybetti ve 109.30 yen düzeyine geriledi.

Sterlin BoE faiz kararı sonrası dolar karşısında yüzde 0.37 değerlenerek 1.3566 dolar düzeyine yükseldi.

ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.36 düşüşle 71.10 dolara gerilerken, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de yüzde 0.35 düşüşle 77.20 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

AVRUPA – Avrupa borsaları ise İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri ve tahvil alım programını sabit tutma kararının ardından haftanın son işlem gününde karışık seyredir. ECB Başkanı Mario Draghi'nin "Şoklara karşı mali enstrümana ihtiyaç var" uyarısı ve Euro Bölgesi için yeni krizlerle mücadele aracı oluşturulmasını istemesinin ardından;

- DAX yüzde 0.29 düşüşle 12,985.46 puana geriledi

- CAC yüzde 0.19 düşüşle 5,535.20 puana geriledi

- FTSE yüzde 0.14 artışla 7,711.68 puana yükselirken,

- FTSE MIB yüzde 0.29 artışla 24,102.76 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise hafif artışla 392.01 düzeyinde.

ASYA – Asya'da endeksler ABD verisi sonrası Wall Street'teki yükselişlere paralel haftayı güçlü yükselişlerle kapattı. Shanghai endeksi düşerken, Nikkei ve HSI endeksleri yüzde 1'in üzerinde artış yaşadı. Güçlü petrol fiyatları ve ABD enflasyonunun beklentinin altında gelmesinin ardından Asya borsalarında

- Japonya'da Nikkei yüzde 1.16 artışla 22,758.48 puandan,

- KOSPI, yüzde 0.55 artışla 2,477.71 puandan,

- HSI yüzde 1.02 artışla 31,122.06 puandan kapanırken,

- Shanghai yüzde 0.36 düşüşle 3,162.85 puandan kapandı. - İstanbul