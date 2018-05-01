Küresel Piyasalar – Wall Street'de Endeksler Fed Öncesi Düşüşle Açıldı

– ABD'de endeksler Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde enflasyonel baskıların faiz artırım ihtimalini güçlendirmesi ve ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesine paralel olarak, Boeing ve savunma sanayi şirketlerinin hisseleri öncülüğünde düşüşle açıldı.

ISM İmalat PMI verileri ise ABD'de imalatın Nisan'da hız kestiğine işaret etti

ABD ekonomisi imalat sektörü faaliyetleri Nisan'da da gerilemeye devam ederken, inşaat harcamaları ise yükseliş beklentilerinin aksine Mart'ta düştü. ABD'de ISM imalat endeksi Nisan'da 57.3 düzeyine geriledi.

The Institute for Supply Management (ISM) tarafından yapılan açıklamaya göre ulusal fabrika faaliyetleri Nisan'da Mart'taki 59.3 düzeyinden 57.3'e geriledi.

Ticaret Bakanlığı ise inşaat harcamalarının Mart ayında yüzde 1.7 azaldığını açıkladı. Şubat ayında yüzde 0.1'lik artış kaydedilmiş, sonra bu veri Mart'ta yüzde 1.0'lik bir artışa revize edilmişti.

Dow Jones açılışta 230 puan düştü, yüzde 0.79 düşüşle 23,972.42 puana geriledi

S&P yüzde 0.31 düşüşle 2,639.86 puana geriledi

Nasdaq ise yataya yakın bir seyirle yüzde 0.04 arttı ve 7,067.73 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatı gümrük vergilerine ilişkin muafiyetleri uzatması küresel ticaret endişelerini bir ölçüde azalttı ve dolar endeksi yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 92.00 düzeyinin üzerine çıkarak 92.40 düzeyine yükseldi.

FED - Fed'in bugün başlayan ve yarın faiz kararı açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde, ABD, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'nın alüminyum ve çelik ithalatı gümrük vergilerine ilişkin muafiyetlerini 30 gün daha uzatma kararı aldı. Arjantin, Avustralya ve Brezilya'ya ise tam muafiyet verildi.

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık güçlerini birleştirerek ABD Başkanı Trump'tan metal fiyatlarına getirdiği gümrük vergilerinden muaf tutulmayı 1 Mayıs sonrasında da sürdürmesini istemişti.

Dolar endeksi Fed öncesi 92.00 düzeyinin üzerine çıktı

Dolar endeksi 92.00 düzeyini de aştı ve 92.32 düzeyine çıktıktan sonra günlük yüzde 0.60 artışla 92,40 düzeyine yükseldi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.38 değerlenerek 109.74 düzeyine yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 0.04 artışla 2.976 düzeyinde.

AVRUPA - Avrupa'da da yarın bol verili bir gün olacak. Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi İmalat PMI verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi İşsizlik Oranı, ilk çeyrek GSYH büyümesi açıklanacak.

FTSE - 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle FTSE dışında tüm borsalar kapalı. Birleşik Krallık İmalat PMI verisinin Nisan'da 53.9 ile 17 ayın en düşük düzeyine gerilemesine rağmen, FTSE özellikle BP'nin karını yüzde 71 artırdığını açıklamasının ardından yüzde 0.23 artışla 7,526.73 puana yükseldi.

İngiltere merkezli enerji şirketi BP ilk çeyrekte 2.2 milyar dolar beklentiye karşılık 2.5 milyar 86 milyon dolar kar elde ettiğini açıkladı. İlk çeyrekte şirketin üretimi yıllık yüzde 6 artışla günde 3.7 milyon varile yükseldi.

Ayrıca Birleşik Krallık rekabet kurumu bugün 21st Century Fox-Sky birleşmesine ilişkin kararını açıklayacak.

JAPONYA - Asya'da Japonya ve Avustralya dışında birçok borsa kapalı. IHS Markits tarafından açıklanan İmalat PMI verilerinin ardından Japonya'da Nikkei yüzde 0.18 artışla 22,508.03 puandan kapandı.

Japonya imalat sektörü Nisan'da güçlü büyüdü ve üretim büyümesi üç ayın en yüksek hızına ulaştı. IHS Markits verilerine göre Mart'ta 53.1 olan Nikkei Japonya İmalat PMI verisi Nisan'da 53.8'e yükseldi. Bileşik PMI 2018'de Ocak'tan bu yana ilk kez arttı.

Öte yandan İtalya'da sağ görüşlü Beş Yıldız Hareketi Haziran'da erken seçim yapılması için çağrı yaptı. - İstanbul