Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmalar artarken, açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi

Küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmalar artarken, açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini dile getirdi.

Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini ifade eden Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizdi.

Bu haftaya kadar enflasyon endişeleri ile yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün Powell'ın açıklamaları ile yüzde 1,62 seviyesine kadar geriledi.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 744 bine yükselerek beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,42 artarak 4.097 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında yeni tip korovirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Üst Yöneticisi Emer Cooker, Oxdord Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca tarafından üretilen Kovid-19 aşısının bazı nadir görülen yan etkilerinin olmasına rağmen, salgınla mücadelede sağladığı faydanın yan etkilerine kıyasla çok daha fazla olduğunu açıkladı.

İngiliz denetim kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Ajansı (MHRA) da benzer şekilde aşı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında bir bağ olduğunu, bu çok nadir vakalara kıyasla aşının faydalarının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Aşılama konusundaki endişelerin azalmasıyla dün pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, martta yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Üretici Fiyata Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,4 ile Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı ve yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, martın son haftasından beri 1.390-1.440 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, dün de bu bandın dışına çıkamadı. BIST 100 endeksi, dün banka hisselerindeki negatif seyrin etkisiyle yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini kaydeden analistler, endeksin bandın dışına çıkması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB mart ayı beklenti anketi

10.30 İngiltere, mart ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mart ayı ÜFE

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:05:40. #1.15#
title