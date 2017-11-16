Küresel Piyasalar Veri Odaklı Seyrini Sürdürüyor

Küresel piyasalar, hareketlenen veri akışı ve ABD'de vergi reformuna ilişkin haber ve açıklamalarla dalgalı bir seyir izliyor.



ABD'de Başkan Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin belirsizlikler, yetkililerden gelen açıklamalarla devam ederken, dün açıklanan veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller verdi. Enflasyon verisi yıllık yüzde 2 ile beklentiler doğrultusunda artarken, reel kazançlardaki gerileme dikkati çekti. Verilerin ardından dolar endeksi 93,4'e kadar gerilese de analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyeden gelen alımlarla 93,9 seviyesinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,47 değer kaybetti. Analistler, bugün sanayi üretim verisi ile vergi reformuna ilişkin haber ve gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.



Avrupa tarafında, devam eden siyasi belirsizliklere karşın avronun dolar karşısındaki yükseliş eğilimini devam ettirmesi dikkati çekiyor. Dün açıklanan Avro Bölgesi dış ticaret fazlasının 25 milyar avro ile beklentileri aşması sonrasında avro/dolar paritesi 1,1860 ile 13 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Parite, bugün Asya piyasalarında 1,1780 seviyesinde dengelendi. Dün avrodaki değerlenmeden ve azalan küresel risk iştahından negatif etkilenen Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,56 düşüş kaydetti.



Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 5 işlem günü etkili olan düşüş trendini sonlandırarak yükselişe geçti ve kapanışa yakın yüzde 1,2 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.



Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve faizlerin yanı sıra azalan küresel risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul'da satış baskısının güçlendiği görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,21 azalışla 107.717 puandan kapanırken, 3,90'ın üzerini test eden dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8830 seviyesinde dengelendi. Uluslararası piyasada avro/dolar paritesindeki yükselişe paralel değerlenen avro/TL ise dün 4,6128 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası 4,57-4,59 bandında işlem görüyor.



Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 seviyesinin destek 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



12.30 İngiltere, ekim ayı perakende satışlar



13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı TÜFE



14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri



16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları



17.15 ABD, ekim ayı sanayi üretimi