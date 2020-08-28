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Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ortalama enflasyon hedeflemesine göre politika belirleyeceğini açıklaması sonrası dün karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
28.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:01

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ortalama enflasyon hedeflemesine göre politika belirleyeceğini açıklaması sonrası dün karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleşen Jackson Hole toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

Powell'ın konuşmasında, güçlü istihdam piyasasına odaklanılacağı vurgusu öne çıkarken, Fed'in yeni politika stratejisi piyasalar için destekleyici olarak yorumlandı.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçüldü. Aşağı yönlü revize edilen ABD ekonomisinin büyüme verisine ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 32,5 daralma yönündeydi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi ve beklentilere yakın seviyeye işaret etti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,34 geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,17 artışla kapanış rekorlarına bir yenisini ekledi.

Avrupa pay piyasalarında dün dalgalı bir seyir izlendi. Güne düşüşle başlayan borsalarda, Powell'ın açıklamaları sonrası kayıpların bir kısmı telafi edilse de satış baskısının devam etmesi dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 düşüş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1750-1,1900 bandında dalgalanması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1860 seviyesinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,3 ile beklentilerin altında kalması ve Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık durumuna ilişkin belirsizliğe neden olan haberlerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 22.900 seviyelerinde. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.111,60 puanı görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı. Dün 7,3594'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,3490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve uluslararası rezervler, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Jackson Hole toplantısından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Jackson Hole toplantılarında bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşma yapması bekleniyor.

Fed'in yeni enflasyon hedeflemesi ile ilgili tartışma ve analizlerin piyasaların gündemini uzun bir süre daha meşgul edeceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelir ve giderler

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, ağustos ayı Chicago Satınalma Yöneticiler Endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Kaynak: AA

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