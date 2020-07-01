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Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yoğun makroekonomik veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
01.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:04

Küresel pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yoğun makroekonomik veri gündemi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışları endişeye neden olsa da ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının desteğini alan pay piyasalarında satış baskılarının sınırlı kalması ve çoğunlukla yükseliş eğiliminin korunması dikkati çekiyor.

New York borsası, dün pozitif bir seyir izleyerek günlük bazda ortalama yüzde 1,4 değer kazanırken, ikinci çeyreği de tarihi yükselişlerle tamamladı. Dow Jones endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 yükselerek 1987'nin ilk çeyreğinden bu yana en iyi çeyreklik performansını gösterdi. S&P 500 endeksi, aynı dönemde yüzde 19,9 değer kazancıyla 1998'den bu yana, Nasdaq endeksi de yüzde 30,6 yükselerek 1999'dan beri en hızlı çeyreklik rallisini gerçekleştirdi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerden iyi geldiğini anımsatarak, ekonominin normalleşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi desteklemek için agresif adımlar atmaya devam edeceğine yönelik iyimserliğin, pay piyasalarında alımların güçlü kalmasını sağladığını kaydetti.

Avrupa tarafında, New York borsasında alımların güçlenmesi öncesinde kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Asya tarafında ise bugün açıklanan verilerin ekonomiye ilişkin verdiği karışık sinyaller sonrası piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken, Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,59 değer kazanan BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8546'dan günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8525 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed toplantı tutanaklarının da takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI ve işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat endeksi

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

Kaynak: AA

Manşet

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