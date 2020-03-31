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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya, Ekonomi

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

31.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:18
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, hükümetlerin uygulamaya koyduğu tedbirler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları gündemin odağındaki yerini korurken, pay piyasaları dün ABD ve Avrupa'da, bugün de Asya'nın büyük çoğunluğunda pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 140 bini aşarken, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı. Dün konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu geçtiğini belirterek, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." ifadelerini kullandı.

Salgında vaka sayısındaki artış ivmesinin yavaşlamaya başladığına ilişkin analizler ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların Kovid-19 tedavisinde kullanımına onay vermesinden moral bulan New York borsası, dün yüzde 3'ü aşan yükselişler kaydetti.

Dow Jones endeksi yüzde 3,19, S&P 500 endeksi yüzde 3,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,62 değer kazanırken, dolar endeksi 98-100 bandı içinde dengelendi.

Avrupa tarafında da borsalarda dün yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,11 üzerinde kalıcı olamadı ve dün yüzde 0,7 azalışla 1,1047'ye geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) martta 52 ile beklentileri aşması ve ekonomik aktivitede genişlemeye işaret etmesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kazandı.

Japonya'da ise sanayi üretimi endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesinin etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün görece sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, bir önceki güne göre yüzde 0,07 gerileyen BIST endeksi 88.059,46 puandan kapanış yaptı. Dün yüzde 1,9 artışla 6,5763'ten günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 92.000 ve 95.500 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,61'in önemli direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD mart ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA

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