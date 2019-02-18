Küresel Piyasalar Ticaret Müzakerelerine Odaklandı

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD ile Çin arasında devam edecek ticaret müzakerelerine ve veri gündemine odaklandı.

ABD ile Çin arasında geçen hafta Pekin'de yürütülen müzakerelere ilişkin piyasalardaki iyimserliğin, bu hafta Washington'da devam edecek toplantılarla devam edip etmeyeceği piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptığı açıklamada Çin'le anlaşmaya yakın olduklarını ve 1 Mart'ta dolacak ticaret ateşkesinin süresinin uzatılabileceğini söylemesi yatırımcıların risk iştahını artırırken, petrol fiyatları da cuma günü yüzde 2'yi aşan yükselişler kaydetti.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın başkanlığındaki heyetler, sona eren Çin-ABD Ticaret ve Ekonomi Yüksek Düzeyli 6. Müzakeresi'nde çeşitli "ana konularda prensipte fikir birliğine" vardı. Bu hafta Washington'da devam edecek yeni müzakere toplantısının, 1 Mart'ta sona erecek "ticari ateşkesten" önceki son toplantı olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle, cuma günü ABD'de açıklanan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın borsalarda yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,74, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan sanayi üretimi endeksi ve kapasite kullanım oranındaki gerilemenin, son dönemde açıklanan verilerin genelinde olduğu gibi ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını, buna karşın merkez bankalarının genişlemeci politikalara devam edeceği fiyatlamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, İngiltere parlamentosunda 26 Şubat'ta yapılacak oylama öncesinde bu hafta Başbakan Theresa May'in görüşmelerinden çıkacak haberlerin yatırımcıların odağında yer alacağı belirtiliyor. Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle pay piyasaları alış ağırlıklı seyretti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,89, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

Bugün Asya'da, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükseldi. Geçen hafta boyunca yükseliş trendinde hareket eden ve haftalık bazda yüzde 6,6 değer kazanarak 66,4 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 66,5 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen hafta 101.000-105.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,57 artışla 102.715 puandan kapandı. Analistler, bu hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam edecek ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satışları

14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

Kaynak: AA