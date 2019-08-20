Küresel piyasalar teşvik beklentileriyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ticaret savaşına ilişkin ABD'den tedirginlikleri azaltan açıklamaların gelmeye devam etmesi ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

20.08.2019 09:19
Küresel piyasalar teşvik beklentileriyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ticaret savaşına ilişkin ABD'den tedirginlikleri azaltan açıklamaların gelmeye devam etmesi ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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