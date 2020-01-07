Küresel piyasalar pozitife döndü

07.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:24

Küresel piyasalar, devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi ile pozitife döndü.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, kimsenin İran milletini tehdit edemeyeceğini ifade etti.

İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesi sonrası, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi'ne ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün iletirken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise konuyla ilgili olarak "Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın, Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi. Trump yönetiminin, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve Irak'taki gelişmelere yönelik çarşamba günü ABD Senatosu'na brifing vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelere karşın yatırımcıların gerek jeopolitik, gerekse ticaret savaşı konularında iyimserliği fiyatlamayı seçmesi dikkati çekiyor. ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

ABD piyasalarından önce kapanan Avrupa borsalarında ise negatif bir seyir izlendi. Dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri aşmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında altının onsu ve petrol fiyatlarının artan iyimserlikle gerilemesi dikkati çekerken, pay piyasalarında ise alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün 112.500 desteğinin kırılmasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 azalışla 111.413 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 5,9723'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9570'e geriledi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda da iyimserliğin güçlenebileceğini bildirdi. Bugün 68,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatında, 68 dolar desteğinin kırılması durumunda 66 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, dolar/TL de ise 5,95 ve 5,93 desteklerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat dışı endeks

18.00 ABD, kasım ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

Kaynak: AA