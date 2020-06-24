HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşmasının desteği ile pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
24.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:33

Küresel piyasalar, dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşmasının desteği ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD ve Avrupa'da dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, hem imalat sanayisinde hem de hizmet sektöründe toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğunu gösterdi.

İmalat sanayi PMI, İngiltere'de 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret ederken, ABD'de 39,8'den 49,6'ya çıkarak beklentileri aştı. Avro Bölgesi'nde de 46,9'a yükselen imalat sanayi PMI, ekonomide toparlanmaya ilişkin iyimserleri destekledi.

ABD'de dün açıklanan bir diğer veri olan yeni konut satışları da mayısta yüzde 16,6 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdüren New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı.

Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin, açıklanan PMI verileri sonrası daha güçlü olması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.

Pay piyasalarındaki iyimserliğe karşın altının ons fiyatının yükseliş eğilimini bugün de sürdürmesi dikkati çekti. Ons altın, 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1.770 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı. Dün 6,8513'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor Ekonomi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Ekonomi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Ekonomi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 10:17:57. #1.15#
title