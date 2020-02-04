Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

04.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:14

Küresel piyasalar, Çin'de yeni tip koronavirüse ilişkin endişe ve jeopolitik gelişmelere karşın etkisini artıran alımlarla pozitife döndü.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısının 20 bin 438'e yükselmesine karşın çözüm arayışlarının sonuç verebileceğine ilişkin beklentilerin artması pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Uzun yeni yıl tatili sonrası dün sert düşüşle başladığı günü yüzde 7,72 azalışla tamamlayan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün gelen tepki alımlarıyla artıya geçti. Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazanırken, diğer Asya borsalarında da yükselişler görülüyor.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın azil yargılamasında sona gelinirken, Suriye, İran, Irak ve Libya'ya ilişkin politik gelişmeler ise gündemin odağındaki yerini koruyor.

Trump'a yönelik azil yargılamasında dün nihai oylamadan önceki son oturum gerçekleştirilirken, kapanış sunumlarını yapan Demokrat savcı vekiller ile Trump'ın avukatları karşılıklı birbirini suçladı. Senatodaki Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanmasının çarşamba günü yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) yapılacağı bildirildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Trump'ın suçlu bulunup görevinden alınması için en az 67 senatörün evet oyu vermesi gerekiyor. Mevcut tabloya göre Trump'ın çarşamba günkü oylamada aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan imalat sanayi verilerinin beklentilerin üzerinde artması sonrası dün Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

Avrupa tarafında da imalat sanayi verilerindeki toparlanmanın desteği ile alıcılı seyreden pay piyasalarında ortalama yüzde 0,5 artış görüldü. Brexit'in gerçekleşmesi sonrası taraflardan gelen ikili ticaret ile ilgili açıklamalar Avrupa piyasalarının gündemini meşgul ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, serbest ticaret müzakereleri kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet politikaları, sübvansiyonları, sosyal koruması ve çevreye ilişkin kurallarını kabul etmek zorunda olmadığını, bu konularda en yüksek standartlara sahip olmaya devam edeceğini söyledi. Açıklamaların ardından sterlin, dolar ve avro karşısında değer kaybetti. Sterlin/dolar paritesi yüzde 1,45, sterlin/avro paritesi yüzde 1,32 geriledi.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin'de piyasaların toparlanması diğer Asya ülkelerinin borsalarında hızlı yükselişleri tetikledi. Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 artışla 119.243 puandan tamamladı. Dün yatay seyrederek 5,9847'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" isteğinin temyiz başvurusunun kabul edilmesinin, artan küresel risk iştahı ile birlikte bugün açılışta pay piyasalarını pozitif etkileyebileceğini belirterek, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk unsuru olarak takip edildiğini söyledi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu. Böylece, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar federal mahkemenin yargı sürecini beklemeye alacak.

Bugün veri takviminin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 119.000 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Analistler, dolar/TL'de ise 6 seviyesinin psikolojik direnç, 5,95'in ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kurları

18.00 ABD, aralık ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

Kaynak: AA