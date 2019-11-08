Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

08.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:20

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya varılacağı iyimserliğini fiyatlamaya devam ederken, New York borsasında rekorlar kırıldı.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesi sonrası tamamen ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine odaklanan pay piyasaları, bir anlaşma sağlanacağı iyimserliğini fiyatlamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklere karşın pozitif görünümü koruyan piyasalarda, dün ABD endekslerinde rekorlar kırıldı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak, tarihi zirvelerinden kapanış yaptı.

Avrupa tarafında, BoE'nin politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına karşın, kararın Temmuz 2016'dan bu yana ilk kez oy birliğiyle alınmaması ve 2020 yılı büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,2'ye çekilmesi dikkati çekti.

Bu gelişmelere karşın artan küresel risk iştahı ile pozitif seyreden borsalarda alıcılı, tahvillerde ise satıcılı bir seyir izlendi. Almanya 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde -0,34'ten yüzde -0,23'e kadar çıkarken, DAX endeksi yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti.

Piyasalardaki iyimserlikle tahvillerde olduğu gibi güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatında da sert düşüşler görüldü. Dün yüzde 1,56 azalışla 1.460 dolara kadar gerileyen ons altın, bugün Asya piyasalarında 1.469 dolar seviyesinde dengelendi.

Asya pay piyasalarında ise bugün sakin bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

Yurt içinde, ekonomik aktivitedeki dengelenme sürecinin hem verilerde hem de gelecek dönem tahminleri üzerinde pozitif etkilerini göstermesi ile pay piyasalarının hafta başından bu yana yükselişini sürdürdüğü görülüyor. BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,37 değer kazanarak günü 103.544 puandan tamamladı. Dün 5,73-5,76 bandında seyreden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı yatırımcının katıldığını ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, talep miktarının Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi.

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın ardından pay piyasalarında da alımların güçlendiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde güçlü direnç konumundaki 105.000-105.500 bandının aşılabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret endeksleri

10.00 Almanya, eylül ayı cari işlemler dengesi

18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Kaynak: AA