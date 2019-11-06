Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

06.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:14

Küresel piyasalar, özellikle ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle karışık bir seyir izlese de genel olarak iyimserliğin fiyatlanması dikkati çekiyor.