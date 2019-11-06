Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor
Küresel piyasalar, özellikle ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle karışık bir seyir izlese de genel olarak iyimserliğin fiyatlanması dikkati çekiyor.
06.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:14
Küresel piyasalar, özellikle ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle karışık bir seyir izlese de genel olarak iyimserliğin fiyatlanması dikkati çekiyor.
Kaynak: Dunya.com