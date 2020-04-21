Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşle sarsıldı
Küresel piyasalar, dün akşam Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihte görülmemiş düşüşün şokuyla sarsıldı
21.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:39
Küresel piyasalar, dün akşam Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihte görülmemiş düşüşün şokuyla sarsıldı.
Batı Teksas tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com