– ABD'de endeksler Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde enflasyonel baskıların faiz artırım ihtimalini güçlendirmesi ve ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma ihtimali ve jeopolitik gerilimlerin yükselmesine paralel olarak iki yıllık ABD tahvil getirileri 2008 Eylül'den bu yana en yüksek düzeyine yükselirken, 10 yıllık ABD tahvil getirileri ise yüzde 3.0 düzeyine yakın seyrediyor.

İki yıllık tahvilde getiri yüzde 2.508 düzeyine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yatay seyirle 2.976 düzeyinde. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 3.139 düzeyinde.

FED - Fed'in dün başlayan ve bu akşam faiz kararı açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde, küresel ticaret savaşına yönelik endişeler gölgesinde, piyasalar herhangi bir faiz artırım kararı beklemiyor.

ABD – ABD'de tarım dışı istihdamın Nisan'da beklentilerin de üzerinde (200 bin beklenti) 204 bin artması ve mortgage başvurularının faizlerdeki yükselişe paralel olarak yüzde 2.5 düşmesinin ardından ABD borsalarında

Apple'ın beklenenden yüksek kazanç açıklaması özellikle Nasdaq'ı pozitif destekledi. Açılıştı Wall Street endekslerinde;

Dow Jones yüzde 0.02 artışla 24,102.85 puana yükselirken

S&P 500 yüzde 0.15 düşüşle 2650.93 puana geriledi.

Nasdaq yatay seyirle 7,130.33 puanda.

Dolar endeksi Fed öncesi 92.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor ve hafif düşüşle 92.39 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.07 değer kaybıyla 109.79 düzeyine geriledi.

ABD ve Çin ekonomisi Perşembe ve Cuma günü Pekin'de pazarlık masasına oturacak. Çin'den öncesinde verilen mesaj ise "ABD, her istediğini vereceğimizi düşünme..."

AVRUPA – Haftanın ikinci günü 1 Mayıs nedeniyle tatil olan Avrupa borsalarında bugün açıklanan İmalat PMI verileri ve Euro Bölgesi büyüme ve istihdam verilerinin ardından

DAX yüzde 1.42 yükselişle 12,790.85 puana

FTSE yüzde 0.23 yükselişle 7,537.43 puana

CAC yüzde 0.11 yükselişle 5,525.51 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik 10 yılın en düşük düzeyine gerilerken, hem Euro Bölgesi hem de, AB birinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü. Euro Bölgesi imalat sektörü büyüme hızı ise 13 ayın en düşüğüne geriledi.

ASYA - Dün 1 Mayıs nedeniyle Nikkei dışında tatil olan Asya borsalarında dolardaki güçlenmeye bağlı olarak, endeksler düşüşle kapandı. Çin'de açıklanan Caixin Genel İmalat PMI verisi ve Japonya'da açıklanan Bileşik PMI verisi ardından,

Nikkei yüzde 0.16 düşüşle 22,472.78 puandan,

Shanghai yatay seyirle 3,082.10 puandan,

HSI yüzde 0.27 düşüşle 30,723.88 puandan kapandı.

Japonya'da İş Faliyet Endeksi Mart'taki 50.9 düzeyinden Nisan'da 52.5 düzeyine yükseldi. Nikkei Bileşik Çıktı Endeksi ise Mart'taki 51.3 düzeyinden Nisan'da 53.1'e yükseldi.

Çin'de Caizin Genel İmalat PMI verisi Mart'taki 51.0 düzeyinden Nisan'da 51.1 düzeyine yükseldi. IHS Markit'ten yapılan açıklamada imalatçıların özellikle küresel talepte bir bozulma nedeniyle zorlandığı, yeni siparişlerin Nisan'da 17 aydır ilk kez düşüş kaydettiği vurgulandı. - İstanbul