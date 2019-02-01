Küresel Piyasalar Ocak Ayını Hızlı Yükselişlerle Tamamladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2019 politikasına ilişkin iyimserlikle pozitif başladığı yılın ilk ayını tarihi yükselişlerle tamamladı.

Fed'in aralık ayı toplantısından itibaren piyasalarda etkili olan iyimserlik, önceki gün bankanın faiz değişikliğine gitmemesi ve karar metnindeki "sabırlı olacağız" ifadesiyle zirveye ulaştı. Dolar endeksi, diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, borsa endekslerinin önemli bir kısmı, tarihinin en yüksek getirili ocak ayı kapanışlarından birine işaret etti.

Dow Jones ve S&P 500 endeksi ocak ayını yüzde 7'nin üzerinde getiriyle tamamlarken, Nasdaq endeksinin yükselişi yaklaşık yüzde 10 oldu. Günlük bazda bakıldığında ise şirket bilançolarının neden olduğu hisse bazlı hareketlerle Dow Jones endeksi yatay seyretti, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin de ocak ayında pay piyasalarını desteklediğini anımsatarak, Fed toplantısı sonrası ABD ve Çin tarafından gelecek haberler ile belirsizlikleri devam eden Brexit gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Çin ile ABD arasındaki "ticaret savaşı" nedeniyle ilan edilen 90 günlük "ateşkes" sona yaklaşırken, ABD Başkanı Donald Trump, yeni ticaret anlaşması için Çin'e daha fazla zaman verebileceğini açıkladı.

Trump, dün Çinli delegeyle Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Trump, Pekin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ama gereksinim halinde Çin'e daha fazla zaman tanıyabileceğini belirtirken, anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in, piyasalarını finansal servislere, üreticilere, çiftçilere ve diğer Amerikan şirketlerine açması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın "kabul edilemez" olacağını ifade etti. Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu ise Çin'in ABD'den günde 5 milyon ton soya fasulyesi alacağını bildirdi.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 1 Aralık'taki G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşının" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de yayımlanacak ocak ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, pay piyasalarda ocak ayındaki hızlı yükselişin ardından görülmeye başlayan kar satışlarının devam edebileceğini, ancak orta vadeli pozitif görünümün korunmasının beklendiğini vurguladı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da son dönemde beklentileri karşılamayan verilerin etkisiyle DAX endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Japonya'da 50,3'e yükselirken, Çin'de 48,3'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 106.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 104.074 puandan tamamladı. Endeks, ocak ayında 2018 kapanışına göre yüzde 14,03 yükseliş kaydederek 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı performansını gösterdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece ilk hedefin 107.200 olacağını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Kaynak: AA