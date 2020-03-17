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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi

Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişelerin korku ve paniğe dönmesiyle negatif seyrini sürdürüyor.

17.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:24
Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişelerin korku ve paniğe dönmesiyle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 4 bin 661, can kaybı ise 85'e yükselirken, dün akşam Başkan Donald Trump'ın açıklamaları ile "korku endeksi" olarak nitelendirilen VIX endeksi, 2008 krizinde gördüğü en yüksek seviyenin de üzerine çıktı. New York borsası da tarihinin en hızlı günlük düşüşlerinden birini gerçekleştirdi.

Trump, Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirterek, "ABD'liler 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalı. İnsanlar, barlar, restoranlar, yemek yerlerinden uzak durmalı ve mümkünse seyahat etmemelidir. Şu anda ulusal çapta 'sokağa çıkma yasağı' gibi bir düşüncemiz yok. Belki, virüsün yoğun olarak görüldüğü bazı alanlar için bunu düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar ve Trump'ın ABD'nin resesyona girebileceğini kaydetmesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 12,93, S&P 500 endeksi yüzde 11,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 12,32 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise artan vaka sayısı ve sertleşen tedbirler dikkati çekiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını söyledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise halkın büyük bir kısmında Kovid-19'un görüleceğini bildirdi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 5,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,75 düşüş kaydederken, avro/dolar paritesi ise bir gün önceki kayıplarını telafi ederek yüzde 1,03'lük artışla 1,1181'e çıktı.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, dünya genelinde merkez bankalarının para politikaları, ekonomi yönetimlerinin de mali politikalarla ekonomiyi destekleme adımlarının birbiri ardına gelmesiyle vadeli işlemlerde ABD endeks sözleşmeleri yüzde 3 değer kazandı.

Japonya'da sanayi üretiminin şubatta aylık yüzde 1 artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarında panik havasının etkisiyle sert düşen BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,07 azalışla 87.888,34 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece yaklaşık son 10 ayın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL, dün yüzde 1,56 artışla 6,4326'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'de vaka sayısının 47'ye çıkmasına karşın salgına yönelik güçlü tedbirlerin alınması sonrası piyasalarda bugün tepki alımlarının görülebileceğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 ve 85.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,45'in direnç olarak dikkati çektiğini kaydetti.

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, mart ayı ZEW beklenti endeksleri

14.30 Türkiye, ocak ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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