Haberler » Ekonomi » Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Ekonomi

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, azalan risk iştahı ile negatif seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

04.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:45
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, azalan risk iştahı ile negatif seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler