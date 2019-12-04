Küresel piyasalar negatif seyrediyor

04.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:45

Küresel piyasalar, azalan risk iştahı ile negatif seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.