Küresel piyasalar negatif seyrediyor

04.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:24

Küresel piyasalar, azalan risk iştahı ile negatif seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

ABD'de, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında, hazırlanan raporu oy çokluğu ile onayladı. Rapor, komitedeki Cumhuriyetçi 9 vekilin "hayır" oyuna karşılık Demokrat 13 vekilin "evet" oyu ile onaylandı. Söz konusu rapor Adalet Komitesi'ne gönderilirken, Komitede bugün azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

ABD'de devam eden azil sürecinin yanı sıra, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin artan endişeler ve İngiltere'de gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı'nda başta Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kafa karıştıran açıklamaları sonrası azalan risk iştahı ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Trump'ın, dün Çin ile bir anlaşma için acele etmediklerini ve 2020'deki seçim sonrasına bırakabileceklerini söylemesi ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser yaklaşımın şimdilik bir kenara bırakılmasına neden oldu.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, güvenli liman arayan yatırımcıların alışları ile yüzde 1,19 değer kazanan altının ons fiyatı 1.480 dolara çıktı.

Avrupa tarafında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi pozitif ayrışarak yüzde 0,19 yükseliş kaydetti.

ABD piyasalarında dün etkili olan negatif seyir, Asya borsaları ile bugüne de taşındı. Çin'de hizmet sektörü PMI verisindeki hızlı yükselişe karşın ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dün açıklanan enflasyon verisinin aylık yüzde 0,38 ile beklentilerin altında kalmasının ardından gün içinde analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 108.200'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, Trump'ın S400 meselesini tekrar gündeme getirmesi ve azalan küresel risk iştahı ile düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 azalışla 106.790 puandan tamamlarken, dün 5,7530'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7470 seviyesin işlem görüyor.

Analistler, dün İngiltere'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının daha iyimser olabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da gerçekleştirilen toplantının çok iyi geçtiğini belirtirken, İngiltere'den yapılan resmi açıklamada ise Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri kaydedildi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 ve 105.000 seviyelerinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti. Analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandındaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

16.15 ABD, kasım ayı ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ISM imalat dışı endeks

Kaynak: AA