Küresel Piyasalar Negatif Seyrediyor

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak konut başlangıçları verisi ve Brexit'e ilişkin gelişmeler takip edilecek.

ABD'de teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve karlılıklarına ilişkin endişelerin devam etmesi pay piyasalarında teknoloji devi şirketlerinin hisselerinden başlayan satışların genele yayılmasına neden oldu. Apple hisselerinin yaklaşık yüzde 4 değer kaybettiği günde Nasdaq endeksi de yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Dün açıklanan Ulusal Konut Üreticileri konut piyasası endeksinin son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesiyle borsalarda artan satış baskısı, Dow Jones endeksinin yüzde 1,56 ve S&P 500 endeksinin yüzde 1,66 gerilemesine neden oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişleme adımlarına başlamasına neden olan 2008 krizinin konut piyasasından çıktığını anımsatarak, bu nedenle piyasaların konut verilerine duyarlılığının yüksek olduğunu kaydetti. Bugün açıklanacak konut başlangıçları verisinin piyasaların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, konut satış ve fiyatlarındaki pozitif trendin değişmesi ihtimalini ortaya koyacak verilerin Fed'in faiz artırım hızına ilişkin beklentileri düşüreceğini ve bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyebileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,79 değer kaybetti. Bugün Avro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesindeki konuşması ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin İngiltere Başbakanı Theresa May'in söylemlerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD piyasalarıyla başlayan negatif seyrin, Asya borsalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 1,02 yükselen BIST 100 endeksi günü 94.571 puandan tamamlarken, dolar/TL sınırlı da olsa düşüşünü sürdürerek 5,3238'den kapanış yaptı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3220'den işlem görüyor. Analistler, döviz kurları ve piyasa faizlerindeki düşüş eğiliminin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, dolar/TL'de 5,30 desteğinin kırılması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini, BIST 100 endeksinde ise 95.000-95.500 bandının önemli direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Almanya, ekim ayı ÜFE

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri