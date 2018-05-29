Küresel Piyasalar Negatif Seyrediyor

Küresel piyasaların dün genel olarak negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün, siyasi ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde dünya borsalarında genel olarak negatif bir seyir izlenirken, ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin gelişmeler ve İtalya'da hükümet belirsizliği piyasaların gündemini meşgul etmeye devam etti.

ABD ve Kuzey Koreli yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılması muhtemel zirveye ilişkin görüşmeleri devam ederken, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de zirveye katılabileceği belirtildi. İtalya'da ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dün aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasındaki hükümet kurma girişiminin çökmesinin ardından hükümeti kurma görevini eski IMF Türkiye Masası şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli'ye verdi. Hükümet güven oyu alabilirse erken seçim 2019'da, alamazsa ağustos sonrasında yapılacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise dün yaptığı konuşmada, para politikasının kısa vadeli siyasi meselelerden izole edilmesinin faydalarının ispatlandığını belirterek, "Geçmişte merkez bankalarının bağımsız olmamasından ötürü yaşanan aşırı enflasyon ve onu izleyen ekonomik daralma dönemlerinden çıkardığımız dersleri unutmamalıyız." dedi.

Söz konusu gelişmelerle dün avro/dolar paritesi, düşüş eğilimini devam ettirerek 1,1608 ile 9 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, Avrupa pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan işsizlik oranının yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,90, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,40 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında sadeleşme adımı atmasının ardından düşüş eğilimindeki döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 artışla 106.525 puandan tamamladı. Dün yüzde 2,58 azalışla 4,5825'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 düşüşle 4,5650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının ABD-Çin arasındaki olası ticaret savaşına ilişkin yatırımcı algıları üzerinde belirleyici olduğunu, bugün de konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edileceğini söyledi. ABD-Kuzey Kore ilişkileri ve İtalya'daki gelişmelerin de izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,40 seviyeleri, BIST 100 endeksinde ise 108.000 direncinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.30 ABD, mayıs ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi