Küresel Piyasalar – Liraya Karşı Rekor Kıran Sterlin Dışarıda Yılın En Düşüğünde

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahının artırmasına bağlı olarak Londra borsası FTSE yüzde 0.45 artışla 7,814 puana çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Sterlin ise yüzde dolar karşısında 1.3391'e kadar gerileyerek 2018'in en düşük düzeyini gördükten sonra tekrar 13420'ye yükseldi.

İç piyasada ise sterlin/lira 6.1418 ile tarihi rekorunu kırdı. Sterlin günlük yüzde 1.37 artışla 6.1423 düzeyinde.

Dolar endeksi 93.87 düzeyi ile 2018'in zirvesini gördü ve 93.84 düzeyine çekildi. Bu yükselişle euro/dolar paritesi ise 1.1717 ile 2017'nin Aralık ayından bu yana görülen en düşük düzeye kadar indikten sonra günlük yüzde 0.30 düşüşle 1.1737 düzeyinde.

Ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ve İtalya'daki siyasi gelişmelere paralel paralel olarak Avrupa borsalarında;

DAX Whit Monday sebebiyle kapalı,

FTSE yüzde 0.67 artışla 7,830.65 puana,

CAC yüzde 0.50 artışla 5,642.40 puana yükselirken

FTSE MIB yüzde 0.80 düşüşle 23,262.31 puana geriledi.

Stoxx600 yüzde 0.26 yükselişle 395.68 puana yükseldi.

Dolar endeksi yeniden 93.00 düzeyinin üzerine çıkarak 93.87'ye kadar yükselerek 2018'in en yüksek düzeyini gördükten sonra 93.84'e tutundu. Endeks son on iki ayda en yüksek 97.87 düzeyini gördü.

Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak gün içinde 1.1717 düzeyini gördü; yüzde 0.12 düşüşle 1.1757'ye geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.006 artışla 3.073 düzeyine yükseldi.

30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.206'ya gerilerken; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.57 düzeyine yükseldi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.34 değer kazandı ve 111.28 yen düzeyine yükseldi.

Sterlin dolar karşısında 1.3391'e kadar düştü. Sterlin/lira günlük yüzde 0.32 değer kaybederek 1.3420 düzeyine geriledi.

ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.46 dolara yükselirken, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 78.45 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ASYA – Japonya'da Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı ve Japonya ekonomisi Nisan ayında 5.6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Beklenti ise Japonya'nın 405.6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesiydi. Bir önceki ayda ülkenin dış ticaret fazlası 797 milyar dolar olmuştu. Japonya'nın ihracatı Nisan'da yıllık yüzde 7.8 arttı.

Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçülmüş ve 2018'in ilk çeyreğinde GSYH'si yüzde 0.6 daralmıştı.

ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ve verilere paralel olarak Asya borsaları yükselişle kapandı.

Nikkei yüzde 0.31 artışla 23,002.37 puandan,

Shanghai yüzde 0.66 artışla 3,214.36 puandan,

HSI yüzde 0.60 artışla 31,234.35 puandan,

KOSPI ise yüzde 0.20 artışla 2,465.57 puandan kapandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.15 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 17.91 yükseldi.

ABD – Geçen haftanın son gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret müzakerelerinin başarılı olmayacağına ilişkin açıklamalarının ardından Wall Street Dow Jones hariç düşüşle kapanmıştı. - İstanbul