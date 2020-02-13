KÜRESEL PİYASALAR-Küresel piyasalar COVID-19 endişesiyle düştü

13.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:28

Küresely piyasalarda, COVID-19 (coronavirüs) salgınında yayılmanın yeniden hız kazandığına ilişkin işaretlerle, yeni güne düşüşlerle başlayan küresel piyasalarda kayıplar artıyor.

Çin'in Hubei bölgesinde Çarşamba günü bildirilen günlük ölü sayısı hızlı yükseldi. Bölge sağlık yetkilileri 242 kişinin grip benzeri virüs nedeniyle öldüğünü kayıt altına aldı.

ABDABD'nin hisse senedi endeksi Dow Jones açılış öncesi 200 puan düştü.ABD piyasalarında açılış öncesi;Dow Jones yüzde 0.72,Nasdaq 100 yüzde 0.84,S&P 500 yüzde 0.68 düştü.Euro dolar karşısında yüzde 0.15 düşerek 1.0859 düzeyine geriledi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek coronavirüsün ABD üzerinde de "biraz" etkisi olacağını söyledi. ABD Kongresi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki yarıyıllık "Para Politikası Raporu"na ilişkin sunumunda, coronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Powell, salgının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin yakında verilere yansıyacağına işaret etti. Buna karşın, coronavirüsün ekonomi üzeindeki etkilerinin boyutlarına ilişkin öngörüde bulunmak için de "çok erken" olduğunu söyledi. Bu süre içinde Çin ile turizm ve ticaretin biraz gerileyeceğinin öngörüldüğünü belirten Powell, piyasalardan da "güçlü tepki" beklenebileceğinin altını çizdi.AvrupaAvrupa piyasalarında açılış sonrası;DAX yüzde 0.90,CAC 40 yüzde 0.98,FTSE 100 yüzde 1.78 düşüşle işlem görüyor.Sterlin dolar karşısında yüzde 0.19 yükselerek 1.2985 düzeyinde.Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Barselona Mobil Dünya Kongresi (MWC) COVID-19 (coronavirüs) nedeniyle iptal edildi. Mobil oparatörler ve telekomla ilgili firmaların oluşturduğu küresel topluluk GSM Birliği (GSM Association - GSMA), sektörün en büyük etkinlikleri arasında gösterilen ve Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıkladı. GSMA CEO'su John Hoffman'ın yaptığı açıklamada COVID-19'un yarattığı küresel endişenin yanı sıra seyahat endişeleri ve çeşitli diğer nedenlere bağlı olarak 24-27 Şubat'ta yapılması planlanan etkinliğin gerçekleştirilmesini olanaksız duruma getirdiği vurgulandı. Genel olarak Barselona'da düzenlenen MWC 492 milyon euroluk bir ekonomi oluşturuyor ve 14 binin üzerinde parttime istihdam sağlıyor.AsyaAsya piyasalarında kapanışta;-Nikkie 225 yüzde 0.14 -Hang Seng yüzde 0.23,-KOSPİ yüzde 0.24,-Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.46 düşerken,-S&P/ASX 200 yüzde 0.21 yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) Çin'de otomobil satışlarının COVID-19 (coronavirüs) salgını etkisiyle Ocak'ta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adete gerilediğini duyurdu. Dünya'nın en büyük araba üreticisi olan Çin'in araba sektöründe, sekiz yıl içindeki en büyük düşüş yaşandığı ifade edildi. Yılın ilk ayında elektrikli araç satışı ise yüzde 54 gerilerken CAAM aynı zamanda salgının yaklaşık bir milyon aracın üretiminin durmasına da neden olabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA