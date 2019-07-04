Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda İran ve Rusya merkezli gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olduğu bugün jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı takip edilecek.

Japonya'da geçen hafta sonu gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sonrası pozitif seyreden piyasalar, önce İran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum limitinin aşılması, ardından da Rus su altı araştırma gemisinde yangın çıkmasına ilişkin haber akışıyla negatife döndü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku konusundaki son adımına tekrar tepki göstererek, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, 'eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını' söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, yine Twitter hesabından, Çin ve Avrupa'ya da "kur manipülasyonu" üzerinden yüklendi. Çin ve Avrupa'yı "büyük kur manipülasyon oyunu" oynamakla suçlayan Trump, "Buna karşılık verelim ya da oturup kibarca diğer ülkelerin oyunlarını seyredelim." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Trump'ın açıklamalarıyla küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve kur savaşlarının tekrar gündemin ön sıralarına yükseldiği söyledi.

ABD'de dün haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, 3 endeks de tarihin en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,75 artış gösterdi. Risk algısının artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün 2,5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,9390'ı gördü.

ABD Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla bugün Amerikan borsaları kapalı olacak.

Avrupa tarafında dün, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı için düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli, AP'nin yeni başkanı seçildi.

Dün Avro Bölgesi haziran hizmet PMI beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında da yükseliş yaşandı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Asya tarafında, pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içinde dün haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,03 ile piyasa beklentisinin altında artış göstermesiyle bu yılın en düşük aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 2,99 puan azalarak yüzde 18,71'den yüzde 15,72'ye geriledi. Böylece yıllık enflasyon, son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasıyla 100 bin puanın üzerinde tutunamadı ve günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 99.363,32 puandan tamamladı.

Dün 5,6092 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen ve günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 5,6245'ten tamamlayan dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,6160 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğu bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri, haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100 bin puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Türkiye, TCMB haziran aylık fiyat gelişmeleri

10.30 Almanya, haziran inşaat sektörü PMI

11.00 İngiltere, haziran yeni araç kayıtları

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, TCMB haziran ayı reel efektif döviz kuru

Kaynak: AA