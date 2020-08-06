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Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarına odaklandı.

Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı
06.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:55

Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarına odaklandı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik beklentiler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin etkisiyle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketi üzerinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varılması için çalışıldığını belirtirken, tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson&Johnson, ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Bu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin temmuzda 58,1 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi 54,9'a yükselerek beklentileri aştı ve ekonomideki toparlanmaya yönelik olumlu sinyaller verdi. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini test etti ve 1,1880 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün BoE'nin faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, BoE'nin ekonomik görünme ilişkin tahminleri ve gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. BoE'nin kararları öncesinde, dün yüzde 0,3 değer kazanan sterlin/dolar paritesi, bugün 1,3130 seviyesinde işlem görüyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyre karşın Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Öte yandan, ABD'deki ham petrol stoklarındaki sert düşüşün ardından yükselişini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, 46,3 dolarla 5 ayın zirvesini görmesi sonrası şu dakikalarda 45,5 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise zirvesini 2.055 dolara taşımasının ardından 2.047 dolarda dengelendi.

Yurt içinde, dün 1.065-1.100 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazancıyla 1.091,80 puandan tamamladı. Dün yüzde 2,1 artışla 7,0474'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalaraarası piyasanın açılışında 7,0560 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından dün satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandığını belirten analistler, 1.100 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, BoE faiz kararı

09.00 Almanya, haziran ayı fabrika siparişleri

14.30 İngiltere, BoE Başkanı Andrew Bailey'in basın toplantısı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Kaynak: AA

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