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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına varılması sonrası bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

16.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:12
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına varılması sonrası bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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