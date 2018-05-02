– ABD'de endeksler Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde enflasyonel baskıların faiz artırım ihtimalini güçlendirmesi ve ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma ihtimali ve jeopolitik gerilimlerin yükselmesine paralel olarak iki yıllık ABD tahvil getirileri 2008 Eylül'den bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

İki yıllık tahvilde getiri yüzde 2.512 düzeyine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 0.011 artışla 2.987 düzeyinde.

FED - Fed'in dün başlayan ve bu akşam faiz kararı açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde, küresel ticaret savaşına yönelik endişeler de sürüyor.

ABD ve Çin ekonomisi Perşembe ve Cuma günü Pekin'de pazarlık masasına oturacak. Çin'den öncesinde verilen mesaj ise "ABD, her istediğini vereceğimizi düşünme..."

Dolar endeksi Fed öncesi 92.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor ve hafif düşüşle 92.43 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.04 değer kaybıyla 109.81 düzeyine geriledi.

ASYA - Dün 1 Mayıs nedeniyle Nikkei dışında tatil olan Asya borsalarında dolardaki güçlenmeye bağlı olarak, endeksler düşüşlerle açıldı. Çin'de açıklanan Caixin Genel İmalat PMI verisi ve Japonya'da açıklanan Bileşik PMI verisi ardından,

Nikkei yüzde 0.16 düşüşle 22,472.78 puana,

Shanghai yüzde 0.09 düşüşle 3,079.52 puana,

HSI yüzde 0.38 düşüşle 30,69232 puana geriledi.

Japonya'da İş Faliyet Endeksi Mart'taki 50.9 düzeyinden Nisan'da 52.5 düzeyine yükseldi. Nikkei Bileşik Çıktı Endeksi ise Mart'taki 51.3 düzeyinden Nisan'da 53.1'e yükseldi.

Çin'de Caizin Genel İmalat PMI verisi Mart'taki 51.0 düzeyinden Nisan'da 51.1 düzeyine yükseldi. IHS Markit'ten yapılan açıklamada imalatçıların özellikle küresel talepte bir bozulma nedeniyle zorlandığı, yeni siparişlerin Nisan'da 17 aydır ilk kez düşüş kaydettiği vurgulandı.

ABD – Wall Street'te endeksler karışık seyirle kapandı. Apple'ın beklenenden yüksek kazanç açıklamasıyla Nasdaq yüzde 0.91 yükseldi.

Dow Jones yüzde 0.27 düşüşle 24,099 puana geriledi

S&P 500 yüzde 0.25 yükselişle 2654.80 puana yükseldi

Nasdaq yüzde 0.91 yükselişle 7,130.70 puana yükseldi.

AVRUPA – Haftanın ikinci günü 1 Mayıs nedeniyle tatil olan Avrupa borsalarında ise öğlen açıklanacak Euro Bölgesi GSYH verisi etkili olacak.

FTSE yüzde 0.15 yükselişle 7,520.36 puanda.

Bugün açıklanacak Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi İmalat PMI verileri de izlenecek. - İstanbul