KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler Trump'ın son gününde yükseldi

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlıktaki son gününe yükselişlerle başlarken, ABD'de Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde de endeksler artıdaydı.

Günün ilerleyen saatlerinde, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Trump'ın katılmayacağını ilan ettiği tören ile görevi devralacak. Trump'ın ise, Andrews askeri üssünde düzenlenen veda töreninin ardından, Washington'dan ayrılması bekleniyor.

Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından, Asya ve Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi endeksleri de çoğunlukla artıdaydı.Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endeksi 53 puan ya da yüzde 0.17, S&P 500 Endeksi yüzde 0.30 ve Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 0.61 yükseldi.Yeni günün ilk işlemlerine, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.23, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.10 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.27 artışlarla başladılar.Londra piyasalarında euro dolar karşısında yüzde 0.22 artarak 1.21541'e yükselirken, sterlin de aynı anda dolara göre yüzde 0.28 artarak 1.36734 düzeyine çıktı.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.38 düşüşle kapatırken, Hong Kong'dan Hang Seng yüzde 0.73 yükseldi. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.32 ve Shenzhen Kompozit yüzde 1.16 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.56 ve Avustralya'da S&P/ASX Endeksi yüzde 0.41 yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı