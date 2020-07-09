KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler toparlanma umutlarıyla artıda
Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretleri gösteren verilerin verdiği iyimserlikle genel olarak yükseldiler.
09.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:56
Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretleri gösteren verilerin verdiği iyimserlikle genel olarak yükseldiler.
Çin'de ekonomik canlanma işareti olarak algılanan enflasyonun Haziran'da yükseldiğini gösteren verinin açıklanmasıyla Asya-Pasifik borsalarında da endeksler artıya geçti.Benzer şekilde Avrupa genelinde hisse senedi piyasalarında endeksler de ekonomide toparlanma beklentileriyle yükseldi. Yükselmeyi tetikleyen veriler arasında, Almanya'da dış ticaret fazlasının Mayıs'ta 7.1 milyar euroya çıktığını gösteren veri de yer aldı. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.55, Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 1.23, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 2.79ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.49 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 0.72 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.92 yükseldi.Almanya'da DAX seanslara yüzde 1.16 artışla başlarken, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.60 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.26 yükseldi.ABD'de açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endüstriyel Endeksi ve S&P 500 Endeksi yatay hareket ederken, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.24 yükseldi.
Kaynak: DHA