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Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı seyrini sürdürürken, borsalar yeni haftaya hızlı yükselişle başladı.

06.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:08
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı seyrini sürdürürken, borsalar yeni haftaya hızlı yükselişle başladı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını kaynaklı can kaybı sayısı 70 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükselse de, ölüm artışının ivme kaybetmesi dikkati çekti.

Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de ise can kaybı 9 bin 365'e yükselirken, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 328 bin 662'ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, salgında bu haftanın kritik olacağını belirterek, zirvenin görülmesinden sonra daha sakin bir döneme girileceğini kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde salgına ilişkin endişelerin yanı sıra ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin martta 701 bin azalarak 2010'dan bu yana ilk kez düşmesi ve işsizlik oranının 0,9 puan artarak yüzde 4,4'e yükselmesi sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 1,69, S&P 500 endeksi yüzde 1,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. Vadeli işlemler piyasasında ise endeks kontratlarının yeni haftaya sert yükselişle başlayarak yüzde 3'ün üzerinde değer kazanması dikkati çekti.

Avrupa tarafında, geçen haftanın gündeminde, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşvik ve tahvil alımları konusunda yeni adımlar atabileceği yönündeki haberler ve ekonomik aktivitedeki düşüşün beklentilerden sert olabileceğine işaret eden veriler öne çıktı.

İtalya'da salgın nedeniyle gerçekleşen ölümlerin sayısındaki azalma, en kötünün geride kalmış olabileceği yönündeki yorumların daha yüksek sesle konuşulmasını sağlarken, Kovid-19 testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

Almanya'da DAX endeksi cuma günü yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.

Analistler, salgında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının seyrinin de pay piyasaları üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken analistler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki 6 Nisan'da gerçekleştirileceği toplantının gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günkü yüzde 21'lik hızlı yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 3 değer kaybederek 33 dolara geriledi.

Bugün Çin'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yatay seyreden BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,6 değer kazanarak 89.552,61 puandan kapanış yaparken, cuma gününü yüzde 2 artışla 6,7454'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini vurguladı.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 88.000 puanın güçlü destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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