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Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleri ile haftaya negatif başladı.

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
29.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:02

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleri ile haftaya negatif başladı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı. ABD'de, işletmelerin açılması sonrası özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artışların yanı sıra Çin'de halen yeni vakaların görülmesi salgında ikinci dalga endişelerini artırdı.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerdeki toparlanma işaretlerinden destek bulan pay piyasaları ise haftanın ikinci yarısında pandemi riski fiyatlamalarının etkisini artırmasıyla negatife dönmüştü.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere merkez bankalarının teşviklerine karşın geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1 ila 4 arası düşüşler kaydeden dünya borsaları, yeni haftaya da Asya piyasalarında negatif başladı.

Cuma günü ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,84, S&P 500 endeksi yüzde 2,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da Avrupa Merkez Bankası'nın, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlatmasına karşın hafta genelinde satıcılı bir seyir izlendi. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 12,3 ile beklentilerin üzerinde daralması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,46 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 114.668,41 puandan tamamladı. Geçen hafta 6,8541'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta da Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminde ise cuma günü yurt içinde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun öne çıktığını söyledi.

Çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi

15.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: AA

Manşet

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