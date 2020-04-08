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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

08.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:12
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD'de açıklanan son verilere göre Kovid-19 salgınının en fazla etkili olduğu New York'ta dün 731 kişi hayatını kaybetti. Böylece, "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçen günde piyasalar dalgalı bir seyir izledi.

Güne yükselişle başlayan New York borsası, salgına ilişkin haber akışı ve gerileyen petrol fiyatlarının negatif etkisi ile düşüşe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

ABD endekslerinin dünkü düşüşüne karşın, bugün vadeli işlemlerde yüzde 1'e yakın artış kaydetmesi dikkati çekti. Dün yüzde 3,6 gerileyerek 30,9 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yaklaşık yüzde 1 yükselişle 31,3 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) "Çin odaklı" çalışmakla suçlayan Trump'ın, "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." sözleri, ülkeler arası anlaşmazlıkların daha fazla gündemi meşgul edeceğine ilişkin tedirginlikleri artırdı.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında satışların etkisini artırmasından önce kapanan borsalarda yüzde 2'yi aşan yükselişler görüldü. Can kaybının 17 bin 127'ye yükseldiği İtalya'da, yeni vaka sayısının 880 ile 10 Mart'tan bu yana en düşük artışa işaret etmesi, en kötünün geride kaldığı yönündeki beklentileri güçlendirse de alınan sert tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda endişeler devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

Asya piyasaları ise yeni güne karışık başladı. Japonya'da çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta düşüş beklentilerinin aksine aylık yüzde 2,3 artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükseldi. Şu dakikalarda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyelerine yaklaşan BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 92.381,82 puandan tamamladı.

Dün 6,70-6,79 bandında dalgalı bir seyir izlenmesi sonrası 6,7659'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7720'den işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Fed'in bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.

Tutanaklarda, muslukların neredeyse sonuna kadara açıldığı para politikasının yakın gelecekteki seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydeden analistler, pay piyasalarındaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 95.000-95.500 bandının önemli direnç olarak dikkati çektiğini, dolar/TL'de ise 6,80 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

Kaynak: AA

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