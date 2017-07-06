Küresel Piyasalar Fed Tutanakları Sonrası Yön Arayışında

Küresel piyasalar, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının bilanço küçültmeye ilişkin yeni bir ipucu vermemesinin ardından karışık bir seyir izliyor.



Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacağı konusunda anlaşmaya varamadığını gösterdi. FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'e yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, "Birkaç FOMC üyesi, bilançoyu küçültme sürecine 1-2 ay içinde başlanmasını tercih etti" ifadesi yer alırken, Fed'in son dönemdeki mesajlarının piyasaları bu adıma hazırladığı vurgulandı.



Tutanaklara göre, bazı FOMC üyeleri de bilanço küçültme sürecinin, ekonomik görünüm ve enflasyonu daha iyi değerlendirmek amacıyla birkaç ay daha ertelenmesinden yana görüş bildirdi.



Tutanakların özellikle bilanço küçültme konusundaki belirsizliği giderememesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,01 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.



Analistler, Fed tutanakları sonrası bugün ve yarınki yoğun veri trafiği ile yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesinde jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.



Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak beklentilerden iyi gelmesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün avro/dolar paritesi 3 günlük düşüşünü sonlandırarak 1,1310-1,1360 dar bandı içinde dalgalı bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti.



Fed tutanakları sonrası, dolar endeksi yatay bir seyir izlese de dün petrol arzının 2018 yılında artmaya devam edeceğine ilişkin yorumlarla yüzde 2,8 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 48 doların hemen üzerinde dengelendi. Bugün kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.



Yurt içinde, dün gün içinde 101.416 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle düşüşe geçerek günü yüzde 0,46 azalışla 100.745 puandan tamamladı.



Analistler, Katar krizi ile ilgili tedirginlikler, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası politikacılardan gelen sert açıklamalar ve Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda dolar talebini artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat dışı endeksin takip edileceğini kaydetti.



Dolar/TL'nin 3,60-3,62 bandında dengelenebileceğini ifade eden analistler, yarın başlayacak G20 Zirvesi'nin de yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi. Analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 102.200 ve 104.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları





15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı



15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları



15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret dengesi



16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü PMI



17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı endeks