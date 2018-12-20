Küresel Piyasalar, Fed Sonrası Negatif Seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklendiği kadar "güvercin" açıklamalar gelmemesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık toplantısı, beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artışıyla sona erdi. FOMC'nin karar metni ve projeksiyonlar tarafında "güvercin" açıklamalar bekleyen yatırımcıların karar sonrası ilk tepkileri negatif oldu. Faiz kararını oy birliği ile alan Fed üyelerinin, 2019 sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indi. Bu oran, banka yetkililerinin, gelecek yıl 3 yerine 2 kez faiz artırmayı planladığına işaret etti.

FOMC'nin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e çekildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin 2020'de bir kez faiz artırdıktan sonra 2021 yılında üst faiz sınırını yüzde 3,25'te muhafaza etmeyi beklediklerini gösterdi. Banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini de 2018 ve 2019 için aşağı yönlü revize etti. Fed üyeleri, 2018'de ekonominin yüzde 3, 2019'da yüzde 2,3 büyümesini öngörüyor.

Analistler, Fed kararları öncesi üyeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile artan "güvercin Fed" beklentilerinin karşılanamadığını, bunun da pay piyasalarındaki satış baskısını artırdığını belirtti.

Dow Jones endeksi yüzde 1,49, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,17 değer kaybederken, dolar endeksi 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 96,55'e kadar gerilemesinin ardından 96,94 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya'nın bütçe konusunda AB ile anlaştığı haberi, Fed kararı öncesinde kapanan pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapmadı. BoJ'un politika faizini yüzde eksi 0,10'da sabit tutması sonrası yenin dolar karşısında değer kazanması, pay piyasalarındaki satış baskısını artırdı. Dolar/yen paritesi, yüzde 0,4 azalarak 112,11 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Fed öncesinde ABD'den Suriye ile ilgili gelen açıklamalar piyasaları pozitif etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekileceklerini açıklaması sonrası TL varlıklara yatırımcı ilgisinin arttığı görülürken, buna bağlı olarak dolar/TL 5,2119'a kadar geriledi. BIST 100 endeksi ise özellikle banka ve ulaştırma hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 1,62 değer kazanarak günü 92.553 puandan tamamladı. Fed'in faiz artırım kararı sonrası kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 5,2923'ten kapatan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,31 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyesinin destek, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin küresel pay piyasaları için negatif olarak değerlendirildiğini ifade eden analistler, bundan sonraki süreçte açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerindeki etkisinin artabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

12.30 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, Philedelphia Fed aralık ayı imalat endeksi

Kaynak: AA