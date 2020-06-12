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Küresel piyasalar Fed sonrası düşüşünü devam ettiriyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörüleri sonrası başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.

Küresel piyasalar Fed sonrası düşüşünü devam ettiriyor
12.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:57

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörüleri sonrası başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentileri, salgında yeni vaka sayılarındaki artış ve Fed başta olmak üzere etkili kurumların ekonomiye ilişkin beklentilerindeki zayıflık, pay piyasalarının dün sert düşmesine neden oldu.

ABD'de, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ile Fed'in ekonomide hızlı toparlanmaya dair beklentileri desteklemeyen öngörüleri sonrası dün New York borsasında kayıplar yüzde 6'yı aştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin aşamalı olarak gevşetildiği ülkede 21 eyalette vaka sayısında artış yaşandı. Salgında ikinci dalga endişelerinin neden olduğu satışlar, piyasalardaki stop-loss (zarar kes) emirlerini de tetikleyince Dow Jones endeksi yüzde 6,90, S&P 500 endeksi yüzde 5,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,27 değer kaybetti.

Ekonomiye ilişkin endişelerle petrol fiyatları da sert düşerken, dolar endeksi, riskten kaçan yatırımcıların alımlarıyla yüzde 0,8 artarak 97 seviyesini test etti.

Avrupa borsalarında da güçlü satış baskısının etkili olduğu görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi, artan küresel dolar talebi ile yüzde 0,7 azalarak son bir ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi ve 1,13'ün hemen altında dengelendi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Öte yandan Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkenin sanayi üretimi nisanda yüzde 9,8 ile beklentilerden daha fazla geriledi.

Analistler, dünkü panik satışlarının da etkisiyle pay piyasalarında görülen sert düşüşlerin ardından bugün tepki alımlarıyla daha sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD endekslerinin vadeli işlemlerde dünkü kapanışa göre yüzde 1'in üzerinde değer kazandığına dikkati çeken analistler, Asya borsalarındaki düşüşlerin de sınırlı olduğunu söyledi.

Yurt içinde, dün dünya borsalarına göre sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 azalışla 109.155,40 puandan tamamladı. Dün 6,8415'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8370 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise yıllık yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mayıs ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi haziran ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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