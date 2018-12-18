Küresel Piyasalar, Fed Öncesi Negatif Seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi negatif seyrediyor.

ABD'de bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi pay piyasalarında sert düşüşler görüldü. Küresel büyümeye yönelik endişeler ve Fed üyelerinin son dönemdeki "güvercin" açıklamalarına karşın faiz artışlarının devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyri desteklediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fed'in yeniden faiz artırmayı planlamasını eleştirerek, "Fed'in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz." ifadelerini kullandı. Eleştirilere karşın ekonomistler, Fed'in, yarın faizleri 25 baz puan artırarak yılı hedefleri doğrultusunda tamamlayacağı öngörüsünde bulunuyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 2,11, S&P 500 endeksi yüzde 2,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri artan yatırımcı talebi nedeniyle yüzde 2,90'dan yüzde 2,85'e geriledi.

Analistler, ABD vatandaşlarının risk algısı ve morali üzerinde belirleyici olan en önemli etkenlerden birinin S&P 500 endeksi olduğunu belirterek, yatırımcıların Noel rallisi beklediği bir dönemde aylık düşüşü yüzde 8'e yaklaşan ve 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen S&P 500 endeksinin, Fed'in kararları üzerinde de etkili olabileceğini söyledi. Bu etkinin aralık ayı faiz kararında olmasa da 2019'a ilişkin hedef ve yönlendirmelerde görülebileceğini dile getiren analistler, bu anlamda, yarın Fed kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, azalan küresel risk iştahının da etkisiyle borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyrin Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün beklentilerin altında kalan sanayi üretim verisi ve küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, döviz kurları sınırlı yükseldi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kaybıyla günü analistlerin destek olarak nitelendirdiği 90.000 puanın hemen altında tamamladı. Dün 5,3734'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3830 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 88.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Almanya, aralık ayı Ifo endeksleri

14.30 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

Kaynak: AA